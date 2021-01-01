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Buss: "LeBron, tanıştığım en 'süper kahraman' kişi"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, LeBron James'in şimdiye dek tanıştığı insanlar arasında "bir süper kahramana en yakın olan kişi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, LeBron James'in şimdiye dek tanıştığı insanlar arasında "bir süper kahramana en yakın olan kişi" olduğunu söyledi.

"All the Smoke" podcast'inin son bölümünde yer alan Buss, James ile ilgili övgüsünü şu şekilde sundu:

"Onun şimdiye kadar tanıştığım insanlar arasında, bir süper kahramana en yakın kişi olduğunu söyleyebilirim. Çok güçlü, kuvvetli ve zeki ama güçlerini iyilik için kullanan birisi."

James, 2018'de Lakers'a katılmış ve takımın geçtiğimiz yaz 17'nci NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.


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