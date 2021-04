Buss: "Kobe'nin 2007'de Clippers'a gitme olasılığı yüksekti"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın 2007'de LA Clippers'a katılma ihtimalinin "çok olası" olduğunu itiraf etti.



Buss, "All the Smoke" isimli podcast'te yer aldı ve programın sunucularından Stephen Jackson, kendisine Bryant'ın Clippers'a katılmaya ne kadar yaklaştığını sorduğunda, şunları söyledi:



"Kobe ile hiç bunun üzerine konuşmamıştık ama bir seferinde, bir maç öncesinde Clippers renklerini giymişti. Forma bile değildi, sadece o takımın renklerini giymişti. Çok ince bir göndermeydi. O an bu meydan okumaları sevdiğini anlamıştım ve bu şimdi olsa çok büyük bir şey olurdu, değil mi? Yani o yüzden bunun zamanında oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum."



O dönemde Clippers, bir NBA şampiyonluğu için mücadele etmeyen ve genellikle ligin en kötü takımları arasında yer alan, istikrarsız bir ekipti.



Sonunda Bryant, 2016'da emekli olmadan önce toplam 20 yıl boyunca Lakers'ta kalmayı tercih etmişti. Takımda kalma kararını verdikten sadece iki yıl sonra, Lakers üst üste iki NBA şampiyonluğunun ilkini kazanmıştı.