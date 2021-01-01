Buss: "%100 sağlıklı olana dek, Vogel için hüküm vermeyeceğiz"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Lakers'ın "yüzde 100 sağlıklı olana kadar" başantrenör Frank Vogel hakkında herhangi bir hüküm vermeyeceğini söyledi.



Vogel, Lakers yönetimi ile bu sezon ve sonrası hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını belirtmişti.



Buss, Vogel'ın şu anki durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Herhangi bir organizasyon kendi içinde birbirine ne kadar bağlıysa, o kadar bağlıyız. Benden ne söylememi istediğinizi gerçekten bilmiyorum. Yüzde 100 sağlıklı olana dek hiçbir şey hakkında hüküm vermeyeceğimizi söyleyebilirim."



Vogel, eleştirilerin haklı veya haksız olduğunu düşünüp düşünmediği konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bana bağlı değil. Bunu düşünmek için çok zaman harcayamam. Cidden sadece işime odaklanmış durumdayım."



13-12 derecesi ile Lakers, Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.



