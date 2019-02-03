Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Büşra Yalçın nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Survivor'a 2019'a katılan Büşra Yalçın nerelidir? Büşra Yalçın ne iş yapıyor? Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın hakkında tüm detaylarla sizlerleyiz..

03 Şubat 2019 04:29
Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Büşra Yalçın nerelidir, ne iş yapmaktadır?
Survivor Büşra Yalçın hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Büşra Yalçın'ın kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Büşra Yalçın'ın yaşı kaç? 

Büşra Yalçın, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Büşra Yalçın'ın mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

SURVIVOR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajerliğini yapıyor.

SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal



SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

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