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Büşra Ün'den çifte zafer

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Yunanistan'da katıldığı turnuvada hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Büşra Ün'den çifte zafer
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05 Kasım 2018 16:10
Tekerlekli Sandalye Tenis Ancient Messini Açık'ta milli sporcu Büşra Ün, iki altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen organizasyonda Büşra, kadınlarda hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Tek kadınlar finalinde İtalyan Silvia Morotti ile karşılaşan Büşra, rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

Büşra, çiftler kategorisinde de Büyük Britanyalı partneri Jessica Webb ile İtalyan Anna Maria Bertola-Monica Quassinti ikilisini mağlup etmeyi başardı. Milli tenisçi, böylece Yunanistan'da çifte zafer yaşadı.

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