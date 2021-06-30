Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Haber; AA
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Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
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30 Haziran 2021 21:08
Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu." ifadeleri kullanıldı.


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