Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Trabzon'da bir pideci, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin sipariş ettiği yemeğin fişine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazarak milli boksöre jest yaptı.

Busenaz Sürmeneli'ye 'Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin' jesti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 12 Ağustos'ta memleketi Trabzon'a döndü.

Kentteki evine 16 Ağustos'ta pide sipariş eden Sürmeneli'den, iş yeri sahibi Abdullah Bektaş ücret almadı. Bektaş, fişin üzerine yazdığı "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." sözleriyle minnet duygularını ilettiği milli sporcuyu duygulandırdı.



Abdulkadir Bektaş, AA muhabirine, Busenaz'ın hemen hemen her maç sonrası uçakla Trabzon'a geldiğinde pide yemek için iş yerine geldiğini belirterek, yıllardır müşterisi olduğunu söyledi.

Yıllardır Trabzon'da pide üzerine çalıştığını ifade eden Bektaş, "Tokyo'dan döndükten sonra pidemizi özlemiş. Beni aradı, 'Abi bana pide gönderebilir misin?' dedi. Pideleri hazırladıktan sonra fişin üzerine not yazarak, başarısını kutladık." dedi.

Sürmeneli'nin sosyal medyasında paylaşım yaparak kendilerine teşekkür etmesiyle mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "Paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Bektaş, Trabzon'dan böylesine başarılı bir sporcunun çıkmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bizim ve ayrıca Trabzonspor'un sporcusu olması nedeniyle ayrı gurur yaşıyoruz. Busenaz'ın bugünkü gururu 15 sene öncesine dayanıyor. Ben idmanlarına giderdim, Busenaz'ın o günden bugünü görmüştüm. Yaptığı idmanlarda görmüştüm, çok çalıştı, çok mücadele etti. En sonunda da Allah ona nasip etti. Buradan hem hocası Cahit Süme'yi hem de Busenaz'ı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz."

Busenaz'ı onore etmek için fişe not eklediğini aktaran Bektaş, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin.' yazdık. Zaten şampiyonluğu da attığı son yumruğun getirdiğini düşünüyorum. Öyle kalbimizden geçti ve paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Cahit Süme'ye de hazırladığı pidenin fişine, "Sayın hocam, siz Tokyo'da vermiş olduğunuz taktiklerle gelen şampiyonluk madalyası ile hesabı ödediniz." yazarak emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.



 

Son Dakika Haberleri
Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti
Bayern Münihli Davies'ten Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'na destek mektubu
Rıza Kayaalp, Tokyo'yu unutup hedefini 2024 Paris'e çevirdi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'den Türkiye'ye madalyayla dönmek
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor
Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da aldığı madalyanın önemine dikkati çekti
Madalyayı ısıran Belediye başkanı maaşını kestirmek istedi
Busenaz Sürmeneli: "13 senemi verdim, kazandım!"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play