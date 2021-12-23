2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye, otomobil hediye edildi.



Trabzon Valiliği önünde otomobilin anahtarını milli sporcuya veren Vali İsmail Ustaoğlu, Busenaz'ın 69 kiloda olimpiyat şampiyonu olarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini anımsattı. Sürmeneli'nin Türkiye'ye ve Trabzonlulara hem gurur hem de heyecan yaşattığını vurgulayan Ustaoğlu, "Busenaz, genç yaşta göstermiş olduğu başarıyı devam ettirecek. İnanıyorum ki bundan sonra bizim gençlerimiz de kendisini rol model alacak. Biz buna inanıyoruz." dedi.



Ustaoğlu, Trabzon halkı adına Sürmeneli'ye otomobil hediye ettiklerini belirterek, "Ülkemize ve Trabzon'umuza bu gururu yaşatan Busenaz kızımıza Trabzon halkımızın ve iş adamlarımızın armağanı olarak otomobil hediye ediyoruz. Busenaz'ın antrenmanlara daha rahat gidebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi adına kendisine bir araç hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz." diye konuştu.



Milli boksör Sürmeneli de olimpiyat şampiyonu olduğunda hissettiği duyguları paylaşarak, "Sizin için büyük bir başarı olabilir ama benim için büyük bir başlangıç oldu. Çocuklar bize bakarken gözü parlıyor. Gururlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Ağlattın beni kız'. Bunlar çok güzel duygular. 2024 için hedeflerimizi de koyduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Valimize ve Trabzon halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO