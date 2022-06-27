Busenaz Sürmeneli, yarı finalde

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Busenaz Sürmeneli, yarı finalde
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27 Haziran 2022 17:43
Olimpiyat Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli Akdeniz Oyunları'nda 66 kg çeyrek final maçında Sırp rakibi Gajic Nikolina'yı hakem kararıyla yenerek yarı finale yükseldi

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