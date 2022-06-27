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17.Akdeniz Oyunları
Busenaz Sürmeneli, yarı finalde
Busenaz Sürmeneli, yarı finalde
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
AA
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27 Haziran 2022 17:43
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