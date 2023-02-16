Busenaz Sürmeneli, şampiyon formasını satışa çıkardı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandığı formasını depremzedelere destek için satışa çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Busenaz Sürmeneli, şampiyon formasını satışa çıkardı
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16 Şubat 2023 16:24
Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandığında giydiği milli formayı, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için açık artırmaya çıkardı.

Busenaz Sürmeneli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,

"Olimpiyat şampiyonu olurken giydiğim formamı Socrates Dergi aracılığı ile açık artırmaya sunuyorum. Bu depremin yaraları hemen kapanmayacak, uzun vadede etki edecek, destekler çok önemli. Özellikle eğitim ve çocuklar... Haydi güzel ülkem..."

ifadelerini kullandı.

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