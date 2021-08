Busenaz Sürmeneli'nin evinde madalya sevinci

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli ve ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı.



Anne Songül Sürmeneli, Türk bayrakları ile süsledikleri Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki evlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, final maçı sırasında çok heyecanlandığını ve duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.



Gözyaşlarına hakim olamadığını ve sürekli dua ettiğini anlatan Sürmeneli, "Her yumruğuna bir duam oldu. Kızım sonuçta başardın, alnından öpüyorum. Namaza abdest nasıl şartsa, size de olimpiyat madalyası o şekilde şarttı. Çünkü o kadar istediniz, çalıştınız, kazandınız. Olimpiyat annesi olarak bütün olimpiyat sporcularını tebrik ediyorum." diye konuştu.



Sürmeneli, kızının kazandığı açıklanana kadar olimpiyat şampiyonluğuna inanamadığını aktararak, "Yine de o elini havaya kaldırıp 'Buse'nin tarafı kazandı' diyene kadar inanamadık. Çünkü orası olimpiyat. Orada Türk olmanın, Müslüman olmanın gururunu yaşamak için sonunu görmek zorundayız. Sevinmedik, sadece gözyaşımızla duamızı okuduk. 'Elhamdülillah' dedik, inandık ve inancımız da yerini buldu." ifadelerini kullandı.



Maç saatine kadar zamanın geçmek bilmediğinin altını çizen Sürmeneli, şunları kaydetti:



"Günlerdir uykusuzum. Günlerdir sağlığımı bozmamak için savaştım. Kızıma madalya köşesi yapmak için evimizi dağıttık. Ona madalyalık, ona yeni bir yol yapmak için gece gündüz durmadan hem duasını okuduk hem de çalıştık. Ailece kimse uyumadı. Her telefon açana, 'Dua okuyacaksın' diye mecbur kıldım, dua istedim çünkü Buse, 'Bana dua edin' diyordu. Sağ olsun o başardı, Türk halkı da kazandı. Memleketime hayırlı, uğurlu olsun diyorum."



Anne Sürmeneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarını iletti.



Busenaz'ın ikiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli de maç anında çok duygulandığını dile getirdi.



Heyecan nedeniyle gece sadece 1-2 saat uyuyabildiğini aktaran Sürmeneli, "Busenaz gittiğinden beri asla uyku uyuyamıyoruz ama şu an hiçbir şey umurumda değil. Buse gerçekten ülkemizi çok güzel gururlandırdı. Cahit hocama da Busenaz'a da çok teşekkür ederim. Bizi çok gururlandırdılar." ifadelerini kullandı.



Sürmeneli, Busenaz'ın kaybetmeye dayanamadığına dikkati çekerek, "Kaybetmesi diye bir ihtimali düşünemiyoruz. Çünkü Busenaz kafasına bir şeyi koyduğunda onu yapacak. O yüzden çok mutluyum. Maç anında çok heyecanlıydı. Çekişmeli bir maç oldu. Busenaz'ın şov yapmasını bekledik biraz. Sonucu bizi güldürdü, ağlattı. Sonuç okununca Buse ile beraber ağladım." diye konuştu.