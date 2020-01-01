Busenaz Sürmeneli: 'Herkesin duasını istiyorum'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde, Çinli Hong Gu ile karşılaşacak olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, maçın hazırlıklarını tamamladı.



Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin final maçı hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeneli, 13 yıllık boks hayatında geldiği noktada birçok kez Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandığını ancak aklında hep olimpiyatlar olduğunu kaydetti. Bu noktaya gelene kadar çok çalıştığını aktaran Sürmeneli, şu ifadeleri kullandı:



"Çok mücadeleler verdik, kilo düştük, sakatlıklar yaşadık. Hatta en yakınımızdakilerden bile, "artık boks yapamaz" diyenler oldu. Ancak şimdi buradayız ve bu durumdayız. Ben biliyorum ki bize çok dua eden var. İnşallah bütün ülkemizi, şehrimizi, kulübümüzü ve sevenlerimizi altın madalya kazanarak mutlu edeceğiz. Önümüzde bir adım kaldı. Hocam ile bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Herkesin duasını istiyorum. Ülkemizin, milletimizin olimpiyat madalyasını çok istediğini biliyorum ve bunun için ringde sonuna kadar savaşacağım konusunda kimsenin kuşkusu olmasın."



Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de yarın oynanacak final maçına hazır olduklarını ve ülkeye altın madalya ile dönmek istediklerini belirterek, "Busenaz Sürmeneli ile 13 yıldır bir gün dahi ayrılmadık, çok çalıştık ve inandık. Busenaz'ın heyecanı ve motivasyonu çok iyi durumda. Beklentilere cevap verecek yeteneği, gücü, tekniği, cesareti ve tecrübesi var. Amacımız yarın kazanacağımız altın madalya ile insanlarımızı mutlu etmek. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.



