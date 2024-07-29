Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde
2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz Sürmeneli, yarı finale çıkabilmek için 3 Ağustos Cumartesi günü mücadele edecek. Milli sporcuyu ilk tebrik edenler arasında müsabakaları yakından izleyen ve tüm sporculara destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak yer aldı.
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