Busenaz Sürmeneli altın madalya için vuracak!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.



Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.



Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak. Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu.



"TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN PES ETMEZ"



Busenaz Sürmeneli, finale yükseldiği maçın ardından TRT Spor'a konuştu.



İşte Busenaz Sürmeneli'nin sözleri:



"Çok mutluyum. 13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.



Türkiye'de üzücü olaylar var. Sadece beklesinler. Bir ölür bin diriliriz. Türk'ü hafife alıyorlar ama biz bir ölür bin diriliriz. Onlara birazcık tebessüm ettireceksem ne mutlu. Böyle kritik maçlarımız hep zor zamanlara geliyor. Bayrağımız için farklı savaşıyoruz. İnşallah altın madalyayla dönmek nasip olacak. Sadece beklesinler ve bize dua eden eller hiç inmesin.



Türkler hiçbir zaman pes etmez! Küçüklükten beri bana aşılanmış bir şey bu, hiçbir zaman pes etmem."



"BİR DEĞİL İKİ HİNTLİ DURDURAMAZ"



Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü ise, "Busenaz yüzde 50-60'la maç yapıyor. İçindeki canavarı uyandırırsa bir değil iki Hintli durduramaz onu." ifadelerini kullandı.



