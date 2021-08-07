Busenaz Sürmeneli, ALTIN madalya aldı!

Busenaz Sürmeneli, boksta 69 kilo finalinde Çinli sporcu Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, ALTIN madalya aldı!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.



Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat Oyunları tarihinde şampiyon olan ilk kadın Türk boksör oldu.



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