Buse Varol kimdir, kaç yaşındadır? Alişan ile Buse Varol düğün yaptı, evlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliği yaptığı düğünde neler yaşandı? Ali Şan ile Buse Varol nasıl evlendi? Peki Buse Varol kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin alarak 'Evet' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol'a verdi.Nikah Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek atmıştı. Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşmıştı.Alişan, dün Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak.Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Alişan Haziran 2017 Haziran'da Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlanmış fakat çift aynı senenin eylül ayında ilişkilerine nokta koymuştu.Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.Alişan, 1976 doğumlu arabesk ve pop müzik şarkıcısı. Başrolünde olduğu Aynalı Tahir (1998) adlı diziyle iyice tanınan ve sevilen şarkıcı, Nisan 2007'de çıkardığı son albümü Kimselere Güvenemem ile müzik piyasasında yeniden gündemde. Alişan, başladığı 2004 yılından beri yayın hayatını sürdüren, Cennet Mahallesi dizisinde de 'Ferhat' rolünü canlandırmaya devam ediyor.Asıl ismiyle Serkan Burak, 19 Haziran 1976'da Kasımpaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Bingöl'ün Kiği ilçesinden olan Alişan, daha çok küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri çekti. Okuduğu türkülerle okul yıllarında da öğretmenleri arasında ilgi odağı oldu. Aslında pilot olmak isteyen Alişan girdiği üniversite sınavlarında başarılı olamadı. 21 yaşındayken Prestij Müzik'le çalışmaya başlayan Alişan'ın, Sana Birşey Olmasın (1997) adlı kaseti yayımlandı. Alişan bundan önce de liseye başladığında babasının da maddi desteğiyle bir kaset çıkarmıştı. Prestij Müzik'in üç ortağından biri olan Hilmi Topaloğlu, aile dostlarıydı. Kasedin çıkışında diğer ortaklar Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir de katkıda bulundu. Alişan, albümden çıkarttığı 'Kralı Gelse' adlı parçayla tanındı. Alişan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na girdi.Alişan, 1998'de Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz'ın yazdığı ve Kayra Şenocak, Erkan Petekkaya, Yeşim Biber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide, 'Tahir' rolünü cane çok sevildi.Erol Köse ile çalışmaya başlayan ve 1999'da 'Var Ya' adlı ikinci kasedini çıkartan Alişan, dizi oyunculuğuna da devam etti. Aynı yıl 'Kurt Kapanı' (Falçata Kemal rolünde) adlı dizide Kenan Kalav ve Pınar Altuğ'la birlikte oynadı. 2001'de ise 'Aşkına Eşkıya' adlı dizide başrol oynadı. Berşan rolündeki Alişan'a Arzu Yanardağ, Erkan Petekkaya ve Hande Kazanova eşlik etti.Alişan 2002'de ise Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarlanan ve başrollerinde Sibel Can, Müjdat Gezen ile Bulut Aras'ın da olduğu, 'Papatya ile Karabiber' isimli Ümit Efekan filminde rol aldı. Karabiber adlı klarnetçi karayağız bir genci canlandırdığı film, Eylül 2004'te vizyona girdi.2004'de yönetmenliğini Yaşar Seriner'le birlikte Serdar Akar'ın yaptığı Cennet Mahallesi adlı komedi dizisinde rol almaya başladı. Alişan, Mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat'ın aşkını konu alan dizide, Ferhat rolünü canlandırırken, Sultan rolünde ise Çağla Şikel vardı. Başladığından itibaren çok sevilen dizide Melek Baykal, Müjdat Gezen, Zeki Alasya, Zihni Göktay ve Özkan Uğur gibi sanatçılar da yer aldı.Nisan 2007'de 'Kimselere Güvenmiyorum' adlı 3. albümünü çıkartan Alişan, albümüyle de büyük beğeni topladı. Sanatçı birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada "Aman kimse oyunculuğun şarkıcılığı bana unutturduğunu zannetmesin. Nisan ayında yeni albümümü çıkartacağım. Hayatımın en güzel albümü olacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuşmuştu.Alişan, yaklaşık beş yıldır devam eden birlikteliklerinin sonucunda 7 Ocak 2007 'de ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Erbil'in evinde yapılan törende çiftin yüzüklerini ünlü yapımcı İlker İnanoğlu taktı. Erbil ise nişanın ardından "Bizim Türk örf adetlerine gore yapılan bir tören oldu. Kız evi naz evidir. Alişan hem bizim hem de Türk halkının sevdiği bir sanatçı, yaklaşık 5 yıllık birlikteliği resmiyete döktük artık biz bir aileyiz" demişti. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine de rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.