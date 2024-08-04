Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "Türk kadının gücünü burada gösterdim." dedi.

Milli güreşçi, Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalyaya ulaştığı maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu, "Türk kadının gücünü burada gösterdim. Son saniyeye kadar mücadele ettim. Gerideydim, son anda mücadeleyi bıraksaydım madalya alamazdım. Şu an boynuma olimpiyat üçüncülüğü madalyası takarak döneceğim." diye konuştu.

Başarıya büyük fedakarlıkların sonucunda ulaştığını anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun emeğimizin karşılığını aldık. Türk kadın güreşinin ikinci madalyasını kazandım. Hedefimiz altın madalya. Kadın güreşçilerin bunu getireceğine inanıyorum. Bugün yarışan arkadaşım Evin Demirhan Yavuz, ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle istediği performansı ortaya koyamadı. Onun kadın güreşinin efsanesi olacağına inanıyorum. Zaten ülkeye bir sürü madalya kazandırdı."

Olimpiyat atmosferinin çok farklı olduğunu aktaran Buse Tosun Çavuşoğlu, "Hislerimi anlatamıyorum. Destek veren herkese teşekkür ederim. Biz çok güçlü, tarihi başarılara imza atmış bir milletiz. Bizden sonra yarışacak arkadaşlarımız için lütfen dua edelim, onlara destek verelim. Ülkemiz için yeni madalyalar kazanalım." ifadelerini kullandı.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman da güçlü bir ekip olduklarını anlatarak, "Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Burada bir altın madalya alarak tarih yazmak istiyoruz. Kaptanımız Yasemin Adar'dan beklenti yüksek. Altın madalya alırsak, büyük bir tarih yazmış oluruz. İnşallah burada İstiklal Marşı'nı hep beraber okuruz." değerlendirmesinde bulundu.

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