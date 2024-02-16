Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu ilk turu maç yapmadan geçti.



Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup eden Buse, yarı finalde Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yazdırdı. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun finaldeki rakibi ise Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova oldu. Maçın ilk dakikasında sporcular birbirini kontrol ederek güreşti.



İlk devrenin bitimine 2 dakika kala Buse, tek kol denedi ve 4 puan aldı. Sova, milli güreşçimize anında karşılık vererek tuş pozisyonuna getirdi ama Buse, buradan kurtuldu.



Buse Tosun Çavuşoğlu rakibine 2 puan verdi ve devre 4-2'lik skorla Buse'nin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Buse Tosun Çavuşoğlu ihtarla 5-2 öne geçti. Son Dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, skoru maçın sonuna kadar korudu ve altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



MADALYA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR



Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasından sonra uzun bir ara vermedik. Olimpiyatlara hazırlanır gibi çalışmalarımıza devam ettik. Çok kısa bir süre kaldı olimpiyatlara. Olimpiyatlar her sporcunun hayali, kariyer zirvesi. Tek bir altın madalyam eksik kaldı. Çok Avrupa şampiyonalarında son saniyede kaybettiğim olmuştu. Olimpiyatlara dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılmak sporun zirvesinde bir kariyer diyebilirim. Umarım emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız. Burada olimpiyat kotası alan sporcular vardı. Bunlar kendini kanıtlamış sporculardı ama bugün kürsüde ben yer aldım. Neden olimpiyatlarda da altını boynuma takmayım? Umarım sıkı bir çalışmayla hedeflerime ulaşırım. Hayalim olimpiyatlarda altın kazanıp tarihe geçmek." diye konuştu.



Eroğlu: "Olimpiyat öncesi son Avrupa şampiyonasında altınımızı aldık, moral depoladık"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Buse'nin olimpiyat öncesi moral depoladığını kaydederek, şunları söyledi:



"Buse, Türk güreşinin gurur abidelerinden biri ve istikrar abidesi oluyor. Kadın güreşinde milli değerimiz. Geçen yıldan beri 'Bizim inandığımız kadar sen kendine inansan şampiyonsun' diye kendisine söylüyorum. Buse hem dünya şampiyonu oldu hem Avrupa şampiyonu oldu. Ortaya koyduğu mücadelesinden, savaşçılığından ve bize yaşattıklarından dolayı milletim adına teşekkür ediyorum. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı karşınızda duruyor. Türk kadınını sembolize eden, Türk kızlarının örnek aldığı bir sporcu. Buse, dünya şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah olimpiyat oyunlarında adını tarihe altın harflerle yazdırır. Yolu açık olsun. Olimpiyat öncesi son Avrupa şampiyonasında altınımızı aldık, moral depoladık. Kendisine inancımız tam."



