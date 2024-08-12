Buse Tosun Çavuşoğlu: "2028 Los Angeles'ta hedef altın madalya"

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: '2028 Los Angeles'ta hedef altın madalya'
Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandıran milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu için Yalova'da coşkulu karşılama töreni düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekibi eşliğinde İstanbul'dan Çiftlikköy ilçesine gelen Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ali Kayalı ve sporcular tarafından karşılanarak, çiçek takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Çavuşoğlu'nu karşılayan İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ile sporcu gençler, çiçek takdim ederek başarısından dolayı kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç da hediye takdiminde bulundu.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'da çok sıkı bir hazırlık döneminin ardından olimpiyatlara gittiğini söyledi.

Madalya almanın gururunu yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Memleketimde, yaşadığım şehirde güzel bir karşılama oldu. Mutluyum, gururluyum. Kadın güreşinde ikinci olimpiyat madalyasını kazandım. Ülkemiz adına madalya kazandırmak her sporcunun hayalidir. Ben de hayalimi yaşıyorum. Bundan sonraki hedeflerimiz için biraz dinlendikten sonra yola çıkacağız. Bize inanan, destek veren herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 28 yaşında olduğunu ve bir olimpiyata daha gidebilecek gücü kendinde gördüğünü anlattı.

Eşi ve ailesinin de desteğiyle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da katılmak istediğini belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koleksiyonumda şu an eksik bir madalyam var. Los Angeles'ta olimpiyat altın madalyasını kazanmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. 4 yılın emeği ve büyük bir fedakarlık var. Operasyon geçirdim, sakatlıklar yaşadım ama güçlü bir Buse olarak madalyayı boynuma taktım. 4 yıl bizi neler bekliyor bilmiyorum ama sonunda güzel şeyler olacağına inanıyorum. Altın madalyayı alıp yine sizlerle görüşmek istiyorum."

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Buse Tosun Çavuşoğlu: "2028 Los Angeles'ta hedef altın madalya"
Hatice Akbaş: ''2028 olimpiyatlarında altın madalya istiyoruz''
Olimpiyatlardaki en başarılı branşımız: boks
Mansur Yavaş, Taha Akgül'ü kabul etti
Golbol Kadın Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosu belli oldu
Spor federasyonlarında seçim süreci başladı
Paris'ten dönen Özbekistan kafilesine coşkulu karşılama
Olimpiyatta bronz madalya kazanan Taha Akgül'den hakemlere tepki
İtalyan milletvekili Vannacci'nin voleybolcu Egonu hakkındaki sözleri tepki çekti
Açılıştan kapanışa 2024 Paris Olimpiyatları'nın öne çıkanları
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play