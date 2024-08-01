Buse Savaşkan finalde!

Milli Atletimiz Buse Savaşkan finalde! Buse Savaşkan, Paris'te Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92'lik derecesiyle finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Buse Savaşkan finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92'lik derecesiyle finale yükseldi.

Stade de France'ta yapılan eleme yarışlarında B serisinde mücadele eden Savaşkan, önce 1.83'ü ardından da 1.88'i ilk hakkında geçmeyi başardı. 1.92'yi ikinci hakkında geçmeyi başaran milli atlet, 1.95'lik yüksekliği ise üç hakkında da geçemedi. Bu sonucun ardından Savaşkan, 1.92'lik derecesiyle serisini 4'üncü sırada tamamlayarak finale yükselme başarısı gösterdi.

Buse Savaşkan'ın yer aldığı kadınlar yüksek atlama finali 4 Ağustos Pazar günü 20.55'te başlayacak.

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