Buse Plan kimdir, Buse Plan nereli, boyu kaç?

Exatlon yarışmacısı olan Buse Plan hakkında bilinmeyenleri öğrenmek isteyen hayranları araştırmalarını yapıyor. Aynı zamanda Youtube fenomeni olan ve çektiği videolar ile ünlenen Buse Plan'ın nereli olduğunu, boyunun kaç olduğunu takip eden vatandaşlar bulunuyor. Netflix'te yayınlanan Exatlon'da görülen Buse Plan kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç gibi sorulara yanıt aradık.

10 Temmuz 2020 07:54
Buse Plan kimdir, Buse Plan nereli, boyu kaç?
Buse Plan kimdir, buse plan nereli, buse plan boy, buse plan detayları konularında aramalar yapıldığı gözleniyor. Buse Plan Youtube kanalında çektiği gezgin vlogları ile biliniyor ve aynı zamanda Youtube üzerinde yayınlanan bir çok videosunda üne kavuşmuş bir isim olarka göze çarpıyor. Exatlon yarışmasında ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alan Buse Plan için yapılan aramalarda hakkında ortaya çıkan biyografisinde hangi okulda okuduğu gibi bilgiler ve kaç yaşında bilgisi görülebiliyor.
Busa Plan kimdir, Buse Plan kaç yaşında, Exatlon Buse Plan detayları bilgilendirmeleri haberleri.

BUSE PLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, "Plan, instagram'da 159 bin, youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " sözleriyle kendini tanımlıyor. Plan, Instagram'da 159 bin, Youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip.

Kendisini gezgin bir Youtuber olarak adlandıran Buse Plan, kendi sözleriyle şöyle anlatıyor; "Merhaba arkadaşlar ben Buse Plan. Manyak, deli dolu bir insanım işte. Geziyorum, eğleniyorum bolca da paylaşıyorum. Kaykayı çok seviyor, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " diye ekliyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı olan Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosuna dahil olmuş olan Buse Plan, Dominik'e gittiklerini ve çok eğleneceklerini söyleyen Buse Plan, çok heyecanlı olduğunu ve güzel içeriklerin takipçilerini beklediğini yazdı. Ayrıca "Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz" dedi.

BUSE PLAN VİDEOLARI, BUSE PLAN İZLE



BUSE PLAN NERELİ, BUSE PLAN EXATLON MACERALARI

Anneannesinin kendisine özgür kız dediğini, aykırı halinin her zaman olduğunu son paylaşımında yazan Buse Plan, düştüğünde ağlamadığını, bacaklarındaki yara berelerle ise barışık olduğunu yazdı. Başkalarına göre şekil almadığını, düşüncelerinin kendine has olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu yazan Buse Plan, dünyayı çoğu kez tek başına dolaştığını kaydetti. Buse Plan, kendisine cinsel anlamda kimlerden hoşlandığını soran bir takipçisine, insan sevdiğini, kadın erkek ayırmadığını söylemiş, kadınların daha estetik olduğunu kaydetmişti. Ailesinin kendi duygu ve düşüncülerine saygı duyarak kendisini olduğu gibi kabul ettiğini belirten Buse Plan, "Dolayısıyla ben biseksüelim ve bunu söylemekten de çekinmiyorum" diye ekledi.

Toplumda heteroseksüellik (karşı cinse ilgi duyma) dışındaki yönelimlere karşı tepkiler olduğunu bilen Buse Plan, açıklamasının ardından biseksüelliğin doğallığını da savundu. Plan, bunun ayıp bir şey olmadığını savunarak gelecek negatif yorumlara karşı da bir nevi cevap verdi: "Sevmek zorunda değilsiniz; aynı hayatı örnek almak zorunda değilsiniz. Hava atmak için yapılacak bir şey değil, hissediyorsanız peşinden gidin"

Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Özel yaşamını sosyal paylaşım ağlarında sıkça paylaşan Buse Plan'ın cinsel tercihinden dolayı sevgilisi herkes tarafından merak ediliyor. Fakat bu konuda bizde henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Şu an bekar olan Buse Plan'a yarışmada başarılar diliyoruz

EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?

Exatlon Challenge Türkiye izlemek için Netflix üyeliği gerekmektedir. Netflix üyeliği aldıktan sonra Exatlon Challenge izleyebilmeniz mümkün.

2020 EXATLON YARIŞMACILARI

Elanur Pat (Twitch yayıncı)
Buse Plan (Youtube yayıncısı)
Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)
Dilara Aydın (Instagram fenomeni)
Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)
Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)
Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)
Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)
Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)
Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)
Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)
Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)
Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)
Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)
Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)
Hayrettin (Youtube yayıncısı)

Diğer Haberler

Buse Plan kimdir, Buse Plan nereli, boyu kaç? Gündem

Buse Plan kimdir, Buse Plan nereli, boyu kaç?
2020 Exatlon Türkiye izle, Exatlon Türkiye nasıl izlenir? (Yarışmacılar kim) Gündem

2020 Exatlon Türkiye izle, Exatlon Türkiye nasıl izlenir? (Yarışmacılar kim)
Exatlon kimler yarışmacı, exatlon kimler var, nereden izlenir? (2020) Gündem

Exatlon kimler yarışmacı, exatlon kimler var, nereden izlenir? (2020)
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (10 Temmuz Cuma) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (10 Temmuz Cuma)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (10 Temmuz Cuma) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (10 Temmuz Cuma)
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (10 Temmuz Cuma) Genel Haber

Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (10 Temmuz Cuma)
İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (10 Temmuz Cuma) Genel Haber

İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (10 Temmuz Cuma)
Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (10 Temmuz Cuma) Genel Haber

Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (10 Temmuz Cuma)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
2

Senegal'de sezon şampiyonlar belirlenmeden sona erdi
3

Okullar ne zaman açılacak? Ağustos'ta açılacak mı?
4

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan açıkladı...
5

Sağlık Bakanı en çok artış ve düşüş olan illeri açıkladı
6

Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif
7

Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
8

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
9

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası
10

ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek
yukarı ok