Buse Plan kimdir, Buse Plan nereli, boyu kaç?

Buse Plan kimdir, buse plan nereli, buse plan boy, buse plan detayları konularında aramalar yapıldığı gözleniyor. Buse Plan Youtube kanalında çektiği gezgin vlogları ile biliniyor ve aynı zamanda Youtube üzerinde yayınlanan bir çok videosunda üne kavuşmuş bir isim olarka göze çarpıyor. Exatlon yarışmasında ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alan Buse Plan için yapılan aramalarda hakkında ortaya çıkan biyografisinde hangi okulda okuduğu gibi bilgiler ve kaç yaşında bilgisi görülebiliyor.Busa Plan kimdir, Buse Plan kaç yaşında, Exatlon Buse Plan detayları bilgilendirmeleri haberleri.Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, "Plan, instagram'da 159 bin, youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " sözleriyle kendini tanımlıyor. Plan, Instagram'da 159 bin, Youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip.Kendisini gezgin bir Youtuber olarak adlandıran Buse Plan, kendi sözleriyle şöyle anlatıyor; "Merhaba arkadaşlar ben Buse Plan. Manyak, deli dolu bir insanım işte. Geziyorum, eğleniyorum bolca da paylaşıyorum. Kaykayı çok seviyor, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " diye ekliyor.Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı olan Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosuna dahil olmuş olan Buse Plan, Dominik'e gittiklerini ve çok eğleneceklerini söyleyen Buse Plan, çok heyecanlı olduğunu ve güzel içeriklerin takipçilerini beklediğini yazdı. Ayrıca "Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz" dedi.Anneannesinin kendisine özgür kız dediğini, aykırı halinin her zaman olduğunu son paylaşımında yazan Buse Plan, düştüğünde ağlamadığını, bacaklarındaki yara berelerle ise barışık olduğunu yazdı. Başkalarına göre şekil almadığını, düşüncelerinin kendine has olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu yazan Buse Plan, dünyayı çoğu kez tek başına dolaştığını kaydetti. Buse Plan, kendisine cinsel anlamda kimlerden hoşlandığını soran bir takipçisine, insan sevdiğini, kadın erkek ayırmadığını söylemiş, kadınların daha estetik olduğunu kaydetmişti. Ailesinin kendi duygu ve düşüncülerine saygı duyarak kendisini olduğu gibi kabul ettiğini belirten Buse Plan, "Dolayısıyla ben biseksüelim ve bunu söylemekten de çekinmiyorum" diye ekledi.Toplumda heteroseksüellik (karşı cinse ilgi duyma) dışındaki yönelimlere karşı tepkiler olduğunu bilen Buse Plan, açıklamasının ardından biseksüelliğin doğallığını da savundu. Plan, bunun ayıp bir şey olmadığını savunarak gelecek negatif yorumlara karşı da bir nevi cevap verdi: "Sevmek zorunda değilsiniz; aynı hayatı örnek almak zorunda değilsiniz. Hava atmak için yapılacak bir şey değil, hissediyorsanız peşinden gidin"Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Özel yaşamını sosyal paylaşım ağlarında sıkça paylaşan Buse Plan'ın cinsel tercihinden dolayı sevgilisi herkes tarafından merak ediliyor. Fakat bu konuda bizde henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Şu an bekar olan Buse Plan'a yarışmada başarılar diliyoruzExatlon Challenge Türkiye izlemek için Netflix üyeliği gerekmektedir. Netflix üyeliği aldıktan sonra Exatlon Challenge izleyebilmeniz mümkün.Elanur Pat (Twitch yayıncı)Buse Plan (Youtube yayıncısı)Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)Dilara Aydın (Instagram fenomeni)Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)Hayrettin (Youtube yayıncısı)