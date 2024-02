Buse Naz'ın Paris'te hedefi altın madalya

Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenerek 2021'de gerçekleştirilen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kiloda ikinci olan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kaçırdığı altın madalyayı Paris'te kazanmayı amaçlıyor.



Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak adını kadın boks tarihine yazdırdı.



Milli boksör, son olarak 2023'te Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alma başarısı gösterdi.



Tokyo'da kaybettiği altın madalyaya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uzanmak isteyen Buse Naz, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdürüyor.



"Şu an sadece altın madalya hedefim var"



Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, Trabzon'da Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Hollanda ve Polonya milli takımlarıyla ortak kamp çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.



Önlerinde İtalya'nın Milano kentinde 4-11 Mart'ta yapılacak olimpiyat elemeleri olduğuna işaret eden Çakıroğlu, "İki sıklette 2 arkadaşımız orada yarışacak. En önemli isteklerimizden biri olimpiyatlara 6'da 6 gitmek ve 6'da 6 madalya kazanmak. Şu an her şey yolunda gidiyor ve daha zamanımız var. Tabii öncesinde 15-29 Nisan'da Sırbistan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası var. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor." dedi.



Milli boksör, Paris'te tek amacının altın madalya olduğunu vurgulayarak, "Söz konusu olimpiyat olunca evrene farklı mesajlar gönderiyorsun. Şu an sadece altın madalya hedefim var." diye konuştu.



Çalışmalarının çok yoğun geçtiğine dikkati çeken Buse Naz, şunları kaydetti:



"Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyoruz. Dövüştüğümüz günleri tek antrenmanla geçiriyoruz. Antrenman dışındaki vaktimizi sadece dinlenmeye ayırıyoruz çünkü ertesi gün de aynı tempoyla devam ediyoruz. Olimpiyat süreci yaklaştıkça, öncesinde Avrupa Şampiyonası da olduğu için şu an daha yoğun ilerliyor. Biraz yoruluyoruz ama sonu güzel olacak."



Çakıroğlu, genç sporculara tavsiyelerde de bulunarak, "En önemlisi hedefimize yürürken inanmak ve çalışmak. Hedef ve hayal ne olursa olsun, en büyük tavsiyem inanmaları ve yollarına devam etmeleri." değerlendirmesinde bulundu.





