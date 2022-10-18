Buse Naz Çakıroğlu ve Ayşe Çağırır tur atladı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda bugün milli sporcular Ayşe Çağırır ile Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.



50 kiloda mücadele Buse Naz Çakıroğlu, Alman rakibi Maxi Klotzer'u, 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır ise Hırvat Snezana Siljkovic'i yenerek bir üst tura yükseldi.



Organizasyon, 22 Ekim'de sona erecek.





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