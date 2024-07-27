Buse Naz Çakıroğlu: "Tek düşüncem altın madalya"

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Buse Naz Çakıroğlu: 'Tek düşüncem altın madalya'
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalyada kaldığı için döktüğü gözyaşları hepimizin içini burkmuştu… Elde ettiği tarihi bir başarı olmasına rağmen o sevinmek yerine, kaçırdığı şampiyonluğun hüznünü yaşamayı tercih etmişti. Sabah'a konuşan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te işi şansa bırakmamaya kararlı. Hedefe o kadar konsantre ki madalya töreninin tarihini büyük hedef için kafasına yazmış, planlarını ona göre yapmış...

"TEK DÜŞÜNCEM ALTIN"

Hedefi sorulduğunda verdiği cevap, istediği madalyanın rengi kadar net; "Tek düşüncem 9 Ağustos'ta altın madalyayı almak için kürsünün ilk basamağına çıkmak ve İstiklal Marşımızı büyük bir coşku ile okutmak." Bu sene Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kürsünün en üstünü gören Çakıroğlu, koleksiyonundaki tek eksik parça olan olimpiyat altınını işte bu kadar kararlı.

"ÇAY PARTİSİ YAPACAĞIZ"

Başarısında annesi Duygu Çakıroğlu'nun büyük payı olduğunu belirtip bu yolculukta ailenin önemine vurgu yapan Buse, "Onların sadece biz değil herkes tarafından değer görmesi çok önemli. Komşularımız anneme hep beni soruyormuş, beni görmek istiyorlarmış. Antrenmanlar nedeniyle onları göremiyorum ama olimpiyatlar sonrası komşularla bir çay partisi yapacağız" dedi.

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