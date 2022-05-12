Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turuna yükseldi

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı yenerek tur atladı.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 50 kilo son 32 turunda ringe çıkan Buse Naz, Moğolistan'dan Mungunsaran Balsan ile karşılaştı.



Karşılaşmaya çok etkili başlayan milli sporcu, tüm raundlarda rakibine büyük üstünlük kurarak galip geldi.



Buse Naz, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü Cezayir'den Roumaysa Boualam ile mücadele edecek.





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