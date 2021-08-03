Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi: "Maçları izlerken duramıyorum"

Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi, Kadın Boks Milli Takımı'nın başarısıyla gururlanıyor.

Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi: 'Maçları izlerken duramıyorum'
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 51 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi Duygu Çakıroğlu, tüm Kadın Boks Milli Takımı'yla gurur duyduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Duygu Çakıroğlu, "Çok gururluyum. Kızımdan ziyade tüm kadın takımı adına onur duyuyorum. Çok güzel işler başarıyorlar. Dünyaya bizi tanıtıyor, 'Artık biz de varız.' diyorlar. Genelde boksun erkek sporu olduğunu söylerler ama onu artık yıktılar diye düşünüyorum. Çok güzel ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kızı Buse Naz'ın karşılaşmalarını izlerken yaşadığı duyguları anlatan Çakıroğlu, "Kızımın daha önceki karşılaşmalarını izlerken de zorlanıyordum ama olimpiyat maçlarında daha fazla stres altındayız. Onları hiç düşünemiyorum bile. Allah yardımcıları olsun. Başlarda biraz maça bakıyor, biraz evi dolaşıyorum. Gidiyorum, televizyondaki seslere göre tekrar geliyorum. Biraz heyecanlı geçiyor açıkçası." diye konuştu.

"Bundan sonrası artık nasip"

Olimpiyatlara kıtaların en iyilerinin katıldığını hatırlatan anne Çakıroğlu, "Bizim kızlarımız da çok iyiler maşallah. Artık en iyi olan kazanacak. O günkü performans ve durumları da sonucu belirleyecek ama yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Bundan sonrası artık nasip." dedi.

Çakıroğlu, "Yarı final için çok heyecanlıyım. İnşallah izleyebilirim. İzleyemezsem, üç sporcumuz için de kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Buse Naz'ın konsantrasyonunun bozulmaması adına çok görüşmemeye çalıştıklarını anlatan anne Çakıroğlu, "Konuşmalarımızda da olimpiyatlara değinmemeye çalışıyoruz. Çünkü oradaki atmosfer çok farklı. Zaten pandemi sürecinden dolayı geçirdikleri ortam farklı. O yüzden buraya önce sağlıkla dönsünler. En çok bunu diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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