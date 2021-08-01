Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi

Boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi

Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

RAKİBİ HSIAO-WEN HUANG OLDU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale çıkan ve olimpiyat madalyasını garantileyen Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.00'da başlayacak.

Son Dakika Haberleri
Erkekler 100 metrede altın madalya İtalya'ya gitti
Alexander Zverev, olimpiyat şampiyonu oldu!
Yasmani Copello final biletini aldı
Erkek basketbolda son iki çeyrek finalist belli oldu!
Beste Kaynakçı - Okyanus Arıkan günü 18. sırada kapattı
Olimpiyatlara damga vuran iki olay!
Teniste çift kadınlarda altın madalya Krejcikova - Siniakova ikilisinin!
Rıza Kayaalp, bronz için güreşecek
Alican Kaynar, yelkende madalyaya aday!
Attila Gökçe: "Mete Gazoz Okmeydanı"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play