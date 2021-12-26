Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına ara verdi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına ara verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Buse Naz Çakıroğlu Kastamonu'daki kampına ara verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2021 17:27
Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kastamonu'da yaptığı kampa ara verdi.

Dünya şampiyonası kapsamında Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, bir haftalık aranın ardından kampa yeniden başlayacak.

Buse Naz, AA muhabirine, yaklaşık 2 haftadır Kastamonu'da kamp yaptığını söyledi.

Bu yıl Erzurum, Bolu ve Kastamonu'da kamp yaptığını ifade eden Buse Naz, "Önümüzde dünya şampiyonası var. Onun için hazırlık aşamasındayız. Dünya şampiyonasından iki ay sonra Avrupa şampiyonası olacak. Çalışmalarımız çok iyi ilerliyor. Ama şu anki maksadımız yüksek rakımda antrenman yapmak olduğu için Kastamonu'yu tercih ettik. Her şey yolunda, istediğimiz gibi ilerliyor. " diye konuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.