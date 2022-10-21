Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi

Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
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21 Ekim 2022 19:13
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 yenerek finale yükseldi.

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