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Boks
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi
Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
AA
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