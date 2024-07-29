Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo kadın boksta Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo son 16 turu yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

"RAKİP BENİ ZORLADI"

Rakibin çok hareketli olduğunu söyleyen Buse Naz, "Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım." dedi.

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