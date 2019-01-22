Buse Narcı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Buse Narcı'nın saçları neden döküldü?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Buse Narcı ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Henüz 25 yaşında bir çok estetik operasyonu geçiren Buse Narcı'nın tutam tutam dökülen saçlarıyla başı dertte.Görüntülerin yayılmasından sonra 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Narcı, olayın gerçek yüzünü anlattı.Narcı, "Kaç ay öncesinde internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Reklam için saçların öncesinde dökülmüş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bu reklam sonuçta. Gerçekmiş gibi haber yapılması doğru değil" dedi. Program sunucularının reklamın insanları yanıltacağını söylemesi üzerine Buse Narcı, bunun sadece bir iş olduğunu söyledi.Fethiye'de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz'dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.Show Tv'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" yarışmasına katılıp burada Barbie olarak adlandırılınca foto modellik teklifleri alan Buse Narcı, Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Buse Narcı en son Türk Malı dizisinde rol almıştı.