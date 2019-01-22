Buse Narcı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Buse Narcı'nın saçları neden döküldü?

Buse Narcı kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Saçları dökülmüş fotoğrafıyla gündeme gelen Buse Narcı hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

22 Ocak 2019 04:01
Buse Narcı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Buse Narcı'nın saçları neden döküldü?
Buse Narcı hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok projede rol alan ve saçları dökülmüş fotoğrafıyla tekrar gündeme gelen Buse Narcı bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Buse Narcı ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...

BUSE NARCI'NIN SAÇLARI DÖKÜLDÜ MÜ?
Henüz 25 yaşında bir çok estetik operasyonu geçiren Buse Narcı'nın tutam tutam dökülen saçlarıyla başı dertte.
Görüntülerin yayılmasından sonra 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Narcı, olayın gerçek yüzünü anlattı.

Narcı, "Kaç ay öncesinde internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Reklam için saçların öncesinde dökülmüş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bu reklam sonuçta. Gerçekmiş gibi haber yapılması doğru değil" dedi. Program sunucularının reklamın insanları yanıltacağını söylemesi üzerine Buse Narcı, bunun sadece bir iş olduğunu söyledi.



BUSE NARCI KİMDİR?

Fethiye'de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz'dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.

Show Tv'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" yarışmasına katılıp burada Barbie olarak adlandırılınca foto modellik teklifleri alan Buse Narcı, Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Buse Narcı en son Türk Malı dizisinde rol almıştı.



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