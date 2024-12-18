Buse Çavuşoğlu ile Sümeyye Boyacı, 2028'de madalya hedefi

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini söyledi.



Milli sporcular Buse Tosun Çavuşoğlu ile Sümeyye Boyacı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Marketing Summit etkinliğine katıldı.



UWW tarafından yılın en iyi kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalya kazandığı için katıldığı en güzel organizasyon olduğunu belirterek, "Kadın güreşi yaygın bir branş değil. Genelde takım sporlarına ilgi var. Madalya almak tecrübe istiyor. İlk katıldığım olimpiyatlarda madalya alamadım. 2020'de 6 kez Kovid-19 olmuştum. Sonrasında ameliyat da olduğum için de Tokyo'daki olimpiyatlara katılamadım." diye konuştu.



Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini her zaman kurduğunu aktaran 29 yaşındaki milli güreşçi, "Yeni yeni toparlanan bir sporcu olarak Paris 2024'e hazırlandım. Madalyaya odaklanmış olarak hazırlandım. Hayalini kurduğum madalyayı kazandım. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan bir sporcuya en iyi güreşçi ödülü verildi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Olimpiyat şampiyonu olarak da anılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı kıl payı kaçırdığını hatırlatan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ise "Yer aldığım iki olimpiyat, deneyim elde ettiğim spor organizasyonlarıydı. Benim için en güzel olimpiyat, henüz yaşamadığım, madalya alamadığım olimpiyattır. Katıldığım iki olimpiyatta da kıl payı madalya kazanamadım. Tokyo'da da deneyim elde ettim. Sakatlık geçirdim. Merdiven bile çıkamayacak haldeydim. Ülkeme verdiğim bir söz vardı. Ameliyat olmaktansa ülkemi temsil etmek istedim. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Önümüzde çok uzun yıllar ve hayaller var. Bu hayal için çalışmaya, denemeye değer." değerlendirmesinde bulundu.



Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak istediğinin altını çizen 21 yaşındaki milli yüzücü, "Başarının ne olduğu göreceli bir kavram. Mağlubiyetler ve galibiyetlerle geçirdiğimiz zamanın kendisi. Olimpiyattan döndüğümde uçaktan indim ve gökyüzüne baktım. 'Elimden geleni yaptım mı? Gönlümden geçeni yaptım mı?' diye sordum kendime. Bence başarının anahtarı hiçbir keşkenin kalmaması." diyerek sözlerini tamamladı.



