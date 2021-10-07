Buse Çakıroğlu'ndan bronz madalya

Buse Çakıroğlu, kadınlar 72 kilo bronz madalya mücadelesinde karşılaşacağı rakibinin müsabakaya çıkmaması üzerine galip sayılarak dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buse Çakıroğlu'ndan bronz madalya
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07 Ekim 2021 21:37
Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Oslo'da devam eden şampiyonada 72 kilo üçüncülük mücadelesinde Buse'nin rakibi Fransız Cynthia Vanessa Vescan, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı. Hükmen galip ilan edilen Buse, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, böylece Dünya Güreş Şampiyonası'nı kadınlar kategorisinde bir bronz madalyayla tamamladı.

İlk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmişti. Milli güreşçi, yarı finalde Kazak dünya üçüncüsü Zhamila Bakbergenova'ya yenilmişti.


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