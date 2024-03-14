Haber Tarihi: 14 Mart 2024 12:47 - Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 12:47

Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü

Burundan kan gelmesi de bu tereddütlere yol açan konulardan biridir. Bu yazıda, burundan kan gelmesi orucu bozar mı sorusuna detaylı bir şekilde cevap verecek, tıbbi açıdan inceleme yapacak ve farklı uzman görüşlerini aktaracağız.

Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı? Diyanet Görüşü
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Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, orucun birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Fakat bazı özel durumlarda orucun bozulup bozulmadığı konusunda tereddütler oluşabilmektedir. Peki, burundan kan gelmesi orucu bozar mı? İşte detaylar...
Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Hanefi mezhebine göre, burundan, ağızdan veya kulaktan kan gelmesi orucu bozmaz. Orucu bozan şey, ağızdan herhangi bir besin veya sıvının bilinçli olarak alınmasıdır. Burundan gelen kan, ağızdan bilinçli olarak alınmadığı için orucu bozmaz.

Ancak, Maliki ve Şafi mezhepleri, burundan kan gelmesi orucu bozar görüşündedir. Bu mezheplere göre, burundan gelen kan da ağızdan giren bir sıvıdır ve orucu bozar.

Hanbeli mezhebi ise, burundan kan gelmesi orucu bozar mı sorusuna kesin bir cevap vermemiştir. Bazı Hanbeli alimleri burundan gelen kanı orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.

Tıbbi Açıdan Burundan Kan Gelmesi Orucu Bozar mı?

Tıbbi açıdan bakıldığında, burundan kan gelmesi orucu bozmaz. Burundan gelen kan, genellikle burun mukozasının tahriş olması veya kılcal damarların yırtılması nedeniyle oluşur. Bu durumda yutulan kan miktarı çok azdır ve orucu bozmak için yeterli değildir.

Ancak, burundan gelen kan miktarı fazlaysa ve yutulacak kadar çoksa orucu bozma riski taşıyabilir. Bu durumda oruç tutan kişinin orucunu bozup bozmadığı konusunda bir din alimine danışması önerilir.


Burundan Kan Gelmesinin Oruca Etkisi:

Burundan kan gelmesi, oruç tutan kişi için rahatsız edici bir durum olabilir. Fakat bu durumun oruca herhangi bir zararı yoktur. Oruç tutarken burundan kan gelirse panik yapmadan sakin bir şekilde kanamanın durmasını beklemek gerekir.

Burundan Kan Gelmesini Önlemek için Öneriler:

Bol su içmek

Kuru ortamlardan kaçınmak

Burun mukozasını tahriş edebilecek kimyasallardan uzak durmak

Burnunuzu çok fazla sümkürmemek

Burun kanaması riski taşıyorsanız doktorunuza danışmak

Uzman Görüşleri:

Burundan kan gelmesi orucu bozar mı sorusu konusunda farklı uzman görüşleri mevcuttur. Bazı din alimleri ve fıkıhçılar burundan gelen kanı orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.

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