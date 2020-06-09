Burun akıntısı corona belirtisi mi?

Burun akıntısı corona virüsü belirtisi değildir. Şiddetli burun akıntısı genel olarak nezle esnasında görülmektedir. Bazı alerjik reaksiyonlarda da ortaya çıkmaktadır..Uzmanların ve koronavirüs üzerine araştırma yapan bilim adamları coronavirüs belirtilerini sıralamışlardır. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında hapşırmak koronavirüs belirtisi mi soruları soruluyor. Hapşırık da aksırık da burun akıntısı da ciddiye alınması gereken işaretler haline gelebiliyor.Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.Nadir olarak bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir. Yaşlılar ve başka sağlık sorunları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan kişilerin corona virüsü hastalığını ağır geçirme olasılığı daha yüksek olabilir.Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya çapına yayıldı. Dünya corona virüsü salgını ile mücadele etmek için çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi , corona virüs ile ilgili hazırladığı belirti takvimini paylaştı. Corona virüsün gün gün belirtileri merak ediliyor. Peki corona virüsü gün gün belirtileri nedir? Nasıl korunulur?1-3. günSoğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.4. günBoğaz ağrısı şiddetlenir.Ses boğuklaşır.Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.5. günBoğaz ağrısı şiddetlenir.Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.Eklem ağrıları görülür.6. günKuru öksürük başlar.Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.İshal ve kusma şiddetlenir.7. günAteş 38 dereceye yükselir.Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.8. günSoluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.9. günTüm belirtiler şiddetle artar.Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.