MEB tarafından ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yönelik her yıl bursluluk sınavları yapıyor. Bursluluk sınavına katılabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmekte. Yine MEB tarafından her yıl belirlenen kontenjan durumuna göre öğrencilere burs desteği sağlanmakta. Peki, bursluluk parası yattı mı? 2023 Ocak İOKBS (PYBS) bursları yattı mı?Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine verilecek bursların her il için farklı tarihlerde ödemesi yapılıyor.Her ay hesaplara yatırılan İOKBS (PYBS) bursu, e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. 2023 Ocak ayı burs ödemelerinin ise 25'inde yatması beklenmekte.MEB tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti yılda iki kez belirleniyor. En son burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Geçen dönem burs ücreti %40 zamlanmıştı.Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS (PYBS) burs ücreti 860 TL olacak. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.Geçtiğimiz dönemlerde burs ücretleri ise şu şekildeydi;2021 (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL2021 (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL2022 (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL2022 (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TLİOKBS (PYBS) bursluluk ücretleri, öğrenci hesaplarına her ay geçmektedir. Öğrenciler ursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilir. 2023 Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılması planlanıyor