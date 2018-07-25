Bursaspor'un yıldızından Türkiye'ye övgüler ve transfer sözleri

Nijerya formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Bursasporlu Abdullahi Shehu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Bursaspor'un Afyon kampında konuşan Abdullahi Shehu, güzel bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.diyen Shehu,ifadelerini kullandı.Dünya Kupası ve yeni sezona ilişkin de konuşan Nijeryalı oyuncu,dedi.Hakkında çıkan transfer iddialarını da değerlendiren Shehu, burada mutlu olduğuna işaret ederek,açıklamasını yaptı.Yeşil beyazlı kulübün orta sahaya 3 transfer yapmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Shehu,şeklinde konuştu.Son olarak Shehu, taraftara da seslenerek,diye konuştu.