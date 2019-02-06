TFF'YE LİSTE VERİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde öğle saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Bursaspor'da sakatlıkları devam eden Diafra Sakho ve Tunay Torun antrenmana katılmadı.Öte yandan Bursaspor Kulübü toplamda 24 oyuncunun bulunduğu listeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti. Yeşil beyazlıların yollarını ayırmak istediği ancak hala ayıramadığı Jires Kembo ve Alper Ademoğlu, listede yer almadı. Federasyona verilen listede Çağatay Yılmaz ve Ramazan Keskin de yer almadı. Bu iki isim de listede olmamasına rağmen U21'den istendiği anda kadroya alınabiliyor.