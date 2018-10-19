Bursaspor'un penaltı itirazları

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.
Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Sakho ceza sahasına girerken yerde kaldı.
Bursasporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Sakho ceza sahasına girerken yerde kaldı.
Bursasporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın