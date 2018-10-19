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Bursaspor'un penaltı itirazları

Bursaspor, Galatasaray ile oynanan maçın 42. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Bursaspor'un penaltı itirazları
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19 Ekim 2018 21:51
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, ilk yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.

Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Sakho ceza sahasına girerken yerde kaldı.

Bursasporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.






Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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