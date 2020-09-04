Bursaspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Bursaspor'un rakibi Karacabey Belediyespor'da 1 personelde koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile hazırlık maçı iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bursaspor'un hazırlık maçı iptal oldu
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04 Eylül 2020 01:40
Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.  

Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 



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