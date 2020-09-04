Bursaspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



