Bursaspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Bursaspor'un yarın akşam deplasmanda Karacabey Belediyespor ile oynaması planlanan hazırlık maçının, ev sahibi takımın bir personelinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bursaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın oynayacağımız Karacabey Belediyespor karşılaşması ev sahibi takımın bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptal olmuştur. Karacabey Belediyespor personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.