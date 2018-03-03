Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak bu sezonun en farklı yenilgisini alan Bursaspor, Kayserispor'a ise savunmada geçit vermedi. Yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı kalesinde isabetli şut görmeden tamamladı.Süper Lig'de 9 haftalık galibiyet hasretinin ardından kendisi için adeta sezonun maçına çıkan Bursaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek nefes aldı. Karşılaşma boyunca birçok önemli gol fırsatlarından da yararlanamayan yeşil beyazlı ekip, savunmasında ise önceki haftalara nispeten sağlam bir görüntü çizdi.Kayserispor, 5 kez Bursaspor kalesini şut çekerken hiçbir isabet sağlayamadı. Böylelikle yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı kalesinde isabetli şut görmeden tamamladı. Kayserispor maçı öncesinde ise yeşil beyazlı ekip, galibiyet hasreti çektiği 9 maçta kalesinde 17 gol görmüştü.Bursaspor, bu sezon ise 24 maç sonunda kalesinde toplamda 126 isabetli şut gördü. Maç başına 5.25'lik ortalama gözlemlenirken, söz konusu şutların 33'ü golle sonuçlandı. Bir diğer ilginç detay ise, Bursa temsilcisinin bu sezon kalesinde çift hanelerde isabet gördüğü tek maç olan Atiker Konyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlaması oldu. Bursaspor, o maçı deplasmanda 3-0'lık skor ile kazanırken, kaleyi ise 21 yaşındaki yedek eldiven Muhammed Şengezer korumuştu.Öte yandan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise maçtan sonra, "Kayserispor'a geldiğim ilk günden beri en kötü oyunumuz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.