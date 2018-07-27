Bursaspor'un gözdesi La Liga yolunda!

kadrosuna katmak istediğiLa Liga ekibitalip oldu.Sky Italia'da yer alan habere göre; Real Betis ile Lazio, Felipe Caicedo transferi için anlaşmaya yaklaştı.Haberde; Bursaspor'un, Ekvadorlu futbolcuyu kiralamak istediği ancak Lazio'nun oyuncuyu satmak istediği için Real Betis'in teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.