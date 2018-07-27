Bursaspor'un gözdesi La Liga yolunda!

Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği Felipe Caicedo'ya La Liga ekibi Real Betis talip oldu.
Sky Italia'da yer alan habere göre; Real Betis ile Lazio, Felipe Caicedo transferi için anlaşmaya yaklaştı.
LAZIO SATMAK İSTİYOR
Haberde; Bursaspor'un, Ekvadorlu futbolcuyu kiralamak istediği ancak Lazio'nun oyuncuyu satmak istediği için Real Betis'in teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.
AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sky Italia'da yer alan habere göre; Real Betis ile Lazio, Felipe Caicedo transferi için anlaşmaya yaklaştı.
LAZIO SATMAK İSTİYOR
Haberde; Bursaspor'un, Ekvadorlu futbolcuyu kiralamak istediği ancak Lazio'nun oyuncuyu satmak istediği için Real Betis'in teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.
AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın