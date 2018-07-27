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Bursaspor'un gözdesi La Liga yolunda!

Bursaspor'un transfer listesinde yer alan Felipe Caicedo'nun Real Betis'e transferinin yakın olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bursaspor'un gözdesi La Liga yolunda!
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27 Temmuz 2018 00:59
Bursaspor'un kadrosuna katmak istediği Felipe  Caicedo'ya La Liga ekibi Real Betis talip oldu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Real Betis ile Lazio, Felipe Caicedo transferi için anlaşmaya yaklaştı.

LAZIO SATMAK İSTİYOR

Haberde; Bursaspor'un, Ekvadorlu futbolcuyu kiralamak istediği ancak Lazio'nun oyuncuyu satmak istediği için Real Betis'in teklifine daha sıcak baktığı belirtildi.

AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

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