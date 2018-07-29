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Bursaspor'un eski oyuncusu, La Liga'ya transfer oldu

La Liga'nın yeni ekiplerinden Rayo Vallecano, Bursaspor'un eski futbolcusu Luis Advíncula'yı kiraladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bursaspor'un eski oyuncusu, La Liga'ya transfer oldu
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29 Temmuz 2018 21:28
La Liga'nın yeni ekiplerinden Rayo Vallecano, Bursaspor'un eski oyuncularından Luis Advíncula'yı Meksika ekibi Tigres'ten satın alma opsiyonu ile kiraladı.

28 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda boy almış ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Hızı ile dikkat çeken Advincula, hala dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.



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