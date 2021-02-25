Bursaspor'un düşüşü sürüyor

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Bursaspor'un düşüşü sürüyor
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25 Şubat 2021 21:20
TFF 1. Lig'in 23. hafta maçında Menemenspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Altan, Nurettin Dinçer Demir

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün (Dk. 82 Taha Altıkardeş), Furkan Emre Ünver, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı (Dk. 61 Abdullah Tazgel), Çağatay Yılmaz (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Batuhan Kör (Dk. 73 Berat Altındiş), Burak Kapacak

Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Tayfun Aydoğan (Dk. 87 Ömer Şahbaz), Adamu, Muhammed (Dk. 87 Yusuf Talum), Traore (Dk. 56 Ba), Mehmet Aytemiz (Dk. 55 Emre Batuhan Adıgüzel), Okan Yılmaz (Dk. 56 Zenke)

Gol: Dk. 51 Muhammed (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 76 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)



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