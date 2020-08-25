Bursaspor'u bekleyen tehlike: puan silme cezası

Görevinden istifa eden Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle kulübün tüm ekonomik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Yeşil Beyazlı kulübün toplam borcunun 492 milyon 291 bin 586 TL olduğu açıklandı.



Bursa Hakimiyet gazetesinde yer alan habere göre; İflas noktasındaki Bursaspor Kulübü'nün borç dağılımı şu şekilde oluştu; 130 milyon 333 bin 569 TL ticari borçlar, 103 milyon 122 bin 576 TL finansal borç, 94 milyon 49 bin 589 TL sportif faaliyet, 53 milyon 726 bin 189 TL kamu borçları, 34 milyon 838 bin 192 TL yönetici borçları, 25 milyon 5 bin 322 TL bilanço dışı borçlar, 13 milyon 376 bin 375 TL tahakkuk edilmemiş faiz ve 37 milyon 839 bin 771 TL diğer borçlar.



PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR



Açıklamada, transfer tahtası kapalı kulübün; FIFA, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ve yerel mahkemede kesinleşmiş ve devam eden dosyaların 71 milyon 218 bin 301 TL + işlemiş faiz şeklinde ödeme yükümlülüğünün bulunduğu ve bu ödeme yükümlülüklerinin gerçekleşmediği takdirde transfer tahtasının kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.



FIFA ve UÇK'daki kesinleşmiş dosyalara göre, Bursaspor'un toplamda 45 milyon 142 bin 615 TL'lik borcu bulunuyor. Kulübün; FIFA, UÇK ve yerel mahkemede devam eden dosyalarında ise borç 26 milyon 75 bin 686 TL oldu. Bu ödemeler yapılmadığı takdirde puan silme cezasının geleceğine vurgu yapıldı.



