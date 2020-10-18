Bursasporlu Vefa Temel sakatlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu Vefa Temel'in, çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla çıktığı antrenmanda ikili mücadeleye giren Vefa Temel sakatlık yaşadı.
Hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sol ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
Vefa Temel'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan, Bursaspor ile Balıkesirspor'un bugün karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde, yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" yazılı tişörtlerle çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla çıktığı antrenmanda ikili mücadeleye giren Vefa Temel sakatlık yaşadı.
Hastaneye kaldırılan ve burada tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç oyuncunun, sol ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
Vefa Temel'in uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan, Bursaspor ile Balıkesirspor'un bugün karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde, yeşil-beyazlı futbolcular sahaya "Daha güçlü döneceksin Vefa" yazılı tişörtlerle çıktı.