Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bursasporlu futbolcular 8 Mayıs'ta toplanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 21:12
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 Mayıs'ta kampa girecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren takımın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa gireceği duyuruldu.

Açıklamada, futbolcuların aynı gün tesislerde Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından teste tabi tutulacakları ifade edildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için