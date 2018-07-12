  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması

Bursaspor, Yasin Öztekin ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Kaynak: Sporx.com
Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 17:01
Galatasaray'daki sözleşmesi biten Yasin Öztekin için Bursaspor Kulübü resmi bir açıklama yayınladı.

Bursaspor Kulübü, Yasin Öztekin ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte Bursaspor'dan yapılan Yasin Öztekin açıklaması...

''Bir süredir basında yer alan "Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.''

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için