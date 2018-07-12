Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması

Galatasaray'daki sözleşmesi biten Yasin Öztekin için Bursaspor Kulübü resmi bir açıklama yayınladı.
Bursaspor Kulübü, Yasin Öztekin ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte Bursaspor'dan yapılan Yasin Öztekin açıklaması...
''Bir süredir basında yer alan "Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bursaspor Kulübü, Yasin Öztekin ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte Bursaspor'dan yapılan Yasin Öztekin açıklaması...
''Bir süredir basında yer alan "Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın