Bursaspor'dan stopere tanıdık bir isim

Titi'yi 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye gönderen, savunmaya bir değil iki stoper alacak. İsveç'in Malmö kulübünde oynayan Lasse Nielsen ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Timsah, kulübünü ikna etmeye çalışıyor.Yeşil-Beyazlılar'ın gündemindeki diğer isim Kennet Omeruo. Son 3 sezonda Süper Lig'de Kasımpaşa ve Alanyaspor'da kiralık oynayan Omeruo'nun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle temaslar sürüyor.