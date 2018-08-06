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Bursaspor'dan stopere tanıdık bir isim

Stoper arayışlarına giren Bursaspor, Lasse Nielsen ve Kennet Omeruo ile ilgileniyor.

Bursaspor'dan stopere tanıdık bir isim
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06 Ağustos 2018 11:56
Titi'yi 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye gönderen Bursaspor, savunmaya bir değil iki stoper alacak. İsveç'in Malmö kulübünde oynayan Lasse Nielsen ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Timsah, kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

Yeşil-Beyazlılar'ın gündemindeki diğer isim Kennet Omeruo. Son 3 sezonda Süper Lig'de Kasımpaşa ve Alanyaspor'da kiralık oynayan Omeruo'nun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.

Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle temaslar sürüyor.

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