Bursaspor'dan stopere tanıdık bir isim

Titi'yi 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye gönderen Bursaspor, savunmaya bir değil iki stoper alacak. İsveç'in Malmö kulübünde oynayan Lasse Nielsen ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Timsah, kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
Yeşil-Beyazlılar'ın gündemindeki diğer isim Kennet Omeruo. Son 3 sezonda Süper Lig'de Kasımpaşa ve Alanyaspor'da kiralık oynayan Omeruo'nun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.
Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle temaslar sürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yeşil-Beyazlılar'ın gündemindeki diğer isim Kennet Omeruo. Son 3 sezonda Süper Lig'de Kasımpaşa ve Alanyaspor'da kiralık oynayan Omeruo'nun bonservisi Chelsea'de bulunuyor.
Hem oyuncuyla hem de İngiliz ekibiyle temaslar sürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın