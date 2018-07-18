İkna olursa...

Transferde Stephane Badji ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan, asıl bombayı forvette patlatmak istiyor. Geçen sezon Sow transferinden verim alamayan Yeşil- Beyazlılar bu kez ileri uçta hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Timsah'ın listesindeki 1 numaralı ismi ortaya çıktı.Bursaspor, geçen sezon Galatasaray'la da adı sıkça anılan Watford'un golcüsü'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Geride kalan sezonu 16 maç oynayıp 1 gol, 1 asistle tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldığı için kiralık listesine kondu. Okaka'yı kiralamak için devreye giren Timsah, Premier Lig ekibini bu konuda ikna etti. Ancak oyuncuyla yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınabilmiş değil.Teknik direktör Samet Aybaba'nın takıma kazandırılması konusunda çok ısrarcı olduğu başarılı futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Kemer sıkma politikası uygulanan sezonda yönetim ise bu transferin gerçekleşmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyor.