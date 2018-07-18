  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 12 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Görüşmelere başladı! 'Karadeniz'e yolculuk...'
  •  
    Beşiktaş'taki 3 isimden Orman'ı çıldırtan yanıt!
  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."

Bursaspor'dan Stefano Okaka hamlesi

Stefano Okaka bombası! Uzun süredir forvet arayışı içerisinde olan Timsah'ın gündemindeki 1 numaralı ismi ortaya çıktı. Bursaspor, Watford'un golcüsü Okaka'yı kiralamaya çalışıyor.

Kaynak: Fanatik
Bursaspor'dan Stefano Okaka hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 10:27
Transferde Stephane Badji ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan Bursaspor, asıl bombayı forvette patlatmak istiyor. Geçen sezon Sow transferinden verim alamayan Yeşil- Beyazlılar bu kez ileri uçta hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Timsah'ın listesindeki 1 numaralı ismi ortaya çıktı.

Bursaspor, geçen sezon Galatasaray'la da adı sıkça anılan Watford'un golcüsü Stefano Okaka'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Geride kalan sezonu 16 maç oynayıp 1 gol, 1 asistle tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldığı için kiralık listesine kondu. Okaka'yı kiralamak için devreye giren Timsah, Premier Lig ekibini bu konuda ikna etti. Ancak oyuncuyla yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç alınabilmiş değil. 

İkna olursa...

Teknik direktör Samet Aybaba'nın takıma kazandırılması konusunda çok ısrarcı olduğu başarılı futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Kemer sıkma politikası uygulanan sezonda yönetim ise bu transferin gerçekleşmesi adına her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için